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    Председатель Агентства продбезопасности: Недопустимо забивать скот на обочине дороги

    Это один из факторов, угрожающих жизни населения© Report/ Elchin Murad

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Информация о том, что Агентство по продовольственной безопасности начало проверку каких-либо пищевых продуктов, не соответствует действительности".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

    Он отметил, что продукты животного происхождения относятся к группе высокого риска:

    "Сегодня мясо продается в прилавках на обочине дорог, без всякого экспертного заключения, что является одним из факторов, угрожающих жизни населения".

    Руководитель агентства подчеркнул, что мелкий и крупнорогатый скот забивают на улицах, на обочине дорог, особенно в утренние часы, когда дети идут в школу:

    "Прежде всего нужен контроль. Некоторые люди считают, что будет лучше, если животное будет забито прямо на глазах покупателя. Это абсолютно неправильное мышление, и недопустимо, поскольку продукты животного происхождения в обязательном порядке должны проходить экспертизу. В ближайшем будущем будут приняты стандарты для крупных складов, стандарты, касающиеся доставки скоропортящихся продуктов и по другим важным вопросам, связанным с питанием".

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