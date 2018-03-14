Председатель Агентства продбезопасности: Недопустимо забивать скот на обочине дороги

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Информация о том, что Агентство по продовольственной безопасности начало проверку каких-либо пищевых продуктов, не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что продукты животного происхождения относятся к группе высокого риска:

"Сегодня мясо продается в прилавках на обочине дорог, без всякого экспертного заключения, что является одним из факторов, угрожающих жизни населения".

Руководитель агентства подчеркнул, что мелкий и крупнорогатый скот забивают на улицах, на обочине дорог, особенно в утренние часы, когда дети идут в школу:

"Прежде всего нужен контроль. Некоторые люди считают, что будет лучше, если животное будет забито прямо на глазах покупателя. Это абсолютно неправильное мышление, и недопустимо, поскольку продукты животного происхождения в обязательном порядке должны проходить экспертизу. В ближайшем будущем будут приняты стандарты для крупных складов, стандарты, касающиеся доставки скоропортящихся продуктов и по другим важным вопросам, связанным с питанием".