Председатель Агентства: В этом году 942 члена семей шехидов получили медицинские услуги

13:24

"За 9 месяцев этого года 7 993 участникам Отечественной войны и членам семей шехидов было оказано 109 443 медицинских услуг".

По сообщению Report, об этом заявил председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время выступления на пресс-конференции по итогам годовой деятельности Фонда YAŞAT.

Он отметил, что 95 687 медицинских услуг, предоставляемых в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования, были оказаны амбулаторно, а 13 756 - в стационарных условиях. 7051 человек из числа получивших медицинские услуги являются участниками войны, 942 - членами семей шехидов. За этот период в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования 321 пациенту была выполнена 381 хирургическая операция".