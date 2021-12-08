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Председатель Агентства: В этом году 942 члена семей шехидов получили медицинские услуги

Председатель Агентства: В этом году 942 члена семей шехидов получили медицинские услуги 13:24
Здоровье
8 декабря 2021 г. 14:51
Председатель Агентства: В этом году 942 члена семей шехидов получили медицинские услуги

"За 9 месяцев этого года 7 993 участникам Отечественной войны и членам семей шехидов было оказано 109 443 медицинских услуг".

По сообщению Report, об этом заявил председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время выступления на пресс-конференции по итогам годовой деятельности Фонда YAŞAT.

Он отметил, что 95 687 медицинских услуг, предоставляемых в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования, были оказаны амбулаторно, а 13 756 - в стационарных условиях. 7051 человек из числа получивших медицинские услуги являются участниками войны, 942 - членами семей шехидов. За этот период в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования 321 пациенту была выполнена 381 хирургическая операция".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Bu il tibbi xidmət alanlardan 942 nəfəri şəhid ailəsi üzvü olub"

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