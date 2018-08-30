Предотвращена попытка импорта в Азербайджан 34 тонн замороженной конины

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предотвратило импорт в страну с международным ветеринарным сертификатом закупленной у Украины грузинской компанией "G&A Group" по заказу ООО "Tursan-İ" 33991,15 кг говядины.

Как сообщили Report из отдела информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности, для проверки показателей безопасности и определения происхождения мяса, в соответствии с законодательством были взяты образцы и переданы в соответствующие лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана.

Согласно результатам проверок выяснилось, что представленные образцы являются кониной. По этой причине импорт товара в страну был незамедлительно приостановлен агентством.

Агентство продовольственной безопасности заявляет, что аналогичные мероприятия по ветеринарному контролю в данном направлении будут продолжены и в отношении занимающихся противозаконной деятельностью физических и юридических лиц будут приняты строгие меры.