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Предлагается расширить перечень услуг в пакете обязательного медстрахования

Предлагается расширить перечень услуг в пакете обязательного медстрахования Предлагается расширить перечень услуг, входящих в пакет обязательного медицинского страхования.
Здоровье
3 марта 2023 г. 14:02
Предлагается расширить перечень услуг в пакете обязательного медстрахования

Предлагается расширить перечень услуг, входящих в пакет обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмен) на 2022 год.

Согласно докладу, все медуслуги (болезни), считающиеся необходимыми для защиты человеческого здоровья, предлагается внести в перечень медуслуг, входящих в "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию", утвержденный решением Кабмина АР от 10 января 2020 года под номером 5.

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısının genişləndirilməsi təklif edilir

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