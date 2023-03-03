Предлагается расширить перечень услуг в пакете обязательного медстрахования

Предлагается расширить перечень услуг, входящих в пакет обязательного медицинского страхования.

Предлагается расширить перечень услуг, входящих в пакет обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмен) на 2022 год.

Согласно докладу, все медуслуги (болезни), считающиеся необходимыми для защиты человеческого здоровья, предлагается внести в перечень медуслуг, входящих в "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию", утвержденный решением Кабмина АР от 10 января 2020 года под номером 5.