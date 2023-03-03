Предлагается расширить перечень бесплатных лекарственных препаратов

Предлагается расширить перечень лекарственных препаратов, бесплатно отпускаемых на основе рецепта.
Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.
В докладе отмечается, что в целях более эффективного обеспечения права на охрану здоровья лиц из льготной группы, обеспечиваемых лекарственными препаратами за счет государства, предлагается расширить перечень бесплатно выдаваемых на основе рецепта лекарственных препаратов и их заменителей.