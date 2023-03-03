Предлагается расширить перечень бесплатных лекарственных препаратов

Предлагается расширить перечень лекарственных препаратов, бесплатно отпускаемых на основе рецепта.

Предлагается расширить перечень лекарственных препаратов, бесплатно отпускаемых на основе рецепта.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

В докладе отмечается, что в целях более эффективного обеспечения права на охрану здоровья лиц из льготной группы, обеспечиваемых лекарственными препаратами за счет государства, предлагается расширить перечень бесплатно выдаваемых на основе рецепта лекарственных препаратов и их заменителей.