Предлагается применение опыта Mayo Clinic в Карабахском университете

В Карабахском университете может быть применена лучшая в мире клиническая модель.

В Карабахском университете может быть применена лучшая в мире клиническая модель.

Как сообщает Report, об этом сказал директор медицинских программ Карабахского университета Самир Бабаев во время выступления на панели в рамках Саммита администраторов здравоохранения.

Напомнив о своей прежней работе в клинике Мейо (Mayo Clinic) в штате Миннесота, США, он отметил, что применение некоторых принципов модели этого медицинского учреждения в Карабахском университете может привести к серьезному прогрессу в сфере образования и медицинских услуг: "Эта модель работает по некоммерческому принципу, и все доходы направляются на благосостояние сотрудников и развитие инфраструктуры. Основная цель - максимально повысить качество медицинских услуг путем повышения удовлетворенности сотрудников.

Клиника Мейо отличается тем, что обеспечивает своим сотрудникам высокую и стабильную зарплату. Здесь работники получают только зарплату, без дополнительных бонусов и привилегий. Однако зарплата выше, чем в других медицинских центрах, что обеспечивает долгосрочную работу профессионалов".

Бабаев подчеркнул, что равная оплата труда работников, занимающих одинаковые должности, укрепляет командное сотрудничество: "Пациенты же, услышав название клиники, уверены в получении высококачественных медицинских услуг, не нуждаясь в выборе конкретного врача. Применение этих принципов в Карабахском университете может повысить конкурентоспособность в сфере образования и здравоохранения. Этот шаг создаст большой потенциал для превращения университета в признанное на международном уровне учреждение".