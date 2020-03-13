Правительство: В Азербайджане есть все необходимые медикаменты для борьбы с коронавирусом

"У нас есть все необходимые медикаменты против эпидемии в Азербайджане".

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Азербайджана Ибрагим Мамедов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ в связи с коронавирусом.

"Наличие режима не означает, что ситуация в Азербайджане напряженная. Просто мы стараемся быть на шаг впереди и принимаем превентивные меры. Несмотря на то, что ВОЗ объявил пандемию коронавируса в мире, в нашей стране ситуация таковой не является. В Азербайджане она гораздо лучше, чем во многих государствах", - сказал он.