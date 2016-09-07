Правительство Азербайджана обсуждает вопрос пересадки органов от трупа

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в министерстве здравоохранения и кабинете министров обсуждается вопрос пересадки органов от трупа".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заведующий отделом гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, лечение почечной недостаточности проводится поэтапно: "На первом этапе назначается медикаментозная терапия, а затем больным проводится гемодиализ. После этого, по показаниям производится операция по пересадке почки. В настоящее время больным в Азербайджане трансплантируют почки только от их родственников и членов семьи. Однако в стране очень много людей, нуждающихся в пересадке почки, поэтому пересадка от живого донора недостаточна".

Ф.Бабаев отметил, что в июне этого года в Азербайджане состоялся конгресс турецких трансплантологов, куда были приглашены религиозные деятели Азербайджана, которые могли бы проводить работу по просвещению населения в этих вопросах.