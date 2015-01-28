​Права медработников в Азербайджане ограничиваются

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане занимающимся медицинской деятельностью лицам запрещается оказывать услуги и выполнять работы, не предусмотренные лицензией.

Как сообщает Report, данный вопрос отразился в поправках к обсуждаемому парламентским комитетом по социальной политике законе "Об охране здоровья населения".

Согласно предложенным поправкам, занимающимся медицинской деятельностью лицам запрещается оказывать услуги вне работ или услуг, указанных в уставе государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной для частной медицинской деятельности (за исключением первой медицинской помощи).

Согласно другой внесенной в закон поправки, в случае невозможности оказания необходимой медицинской помощи гражданам в медицинском учреждении, пациент, по его желанию, направляется лечащим врачом в другое государственное или частное медицинское учреждение.