Повышена зарплата работников в медучреждениях с внедренным обязательным медстрахованием

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Госагентство по обязательному медстрахованию в связи с финансированием по новым принципам медучреждений в городе Мингячевир и Евлахском районе, переданных на баланс агентства, подтвердило правила "Расчета и выплаты надбавок к заработным платам младших и средних медработников в рамках пилотного проекта".

Как сообщили Report в секторе по связям с общественность Госагентство по обязательному медстрахованию при Кабинете министров, эти правила определяют правила выдачи надбавок к заработным платам младших и средних медработников.

Согласно правилам, заработная плата сотрудников реанимационного отделения, операционного отдела хирургического отделения выросла на 200 манатов.

Заработная плата средних медработников хирургического, терапевтического, детского, гинекологического, родильного, гемодиализного отделений, центров здоровья семьи, аптечного отдела, отдела медстатистики статистического отделения выросла на 150 манатов.

Заработная плата средних медработников поликлиник, отделений физиотерапии, радиологии, лабораторий выросла на 120 манатов.

В госагентстве сообщили, что работающий провизором средний медработник получает по решению кабмина 165 манатов заработной платы, в связи с увеличением заработной платы среднего медработника в системе обязательного медстрахования - провизора на 150 манатов, его оклад составит 315 манатов.

Заработная плата младших медработников центра здоровья семьи, хирургического, гинекологического, родильного, физиотерапевтического, гемодиализного, лабораторного, детского, поликлинического, радиологического, реанимационного, терапевтического, а также аптечного отделений выросла на 80 манатов, заработная плата сестры-хозяйки - 130 манатов.