Повышена заработная плата работников учреждений здравоохранения

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работников учреждений здравоохранения".

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников учреждений здравоохранения и повышения государственной заботы о них.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников учреждений здравоохранения, финансируемых из государственного бюджета.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.