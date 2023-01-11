Повышена заработная плата работников медучреждений, подведомственных TƏBIB

В соответствии с Распоряжением президента Азербайджанской Республики ”О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения" с 1 января 2023 года повышена ежемесячная должностная (тарифная) заработная плата работников здравоохран

В соответствии с Распоряжением президента Азербайджанской Республики ”О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения" с 1 января 2023 года повышена ежемесячная должностная (тарифная) заработная плата работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что повышение заработной платы коснется медицинского и немедицинского персонала.

Отметим, что в подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях работают 97 215 сотрудников.