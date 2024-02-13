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Пострадавший в тяжелом ДТП в Загатале школьник переведен из реанимации в палату

Пострадавший в тяжелом ДТП в Загатале школьник переведен из реанимации в палату Пострадавший в тяжелом ДТП школьник переведен из отделения интенсивной терапии в палату.
Здоровье
13 февраля 2024 г. 12:56
Пострадавший в тяжелом ДТП в Загатале школьник переведен из реанимации в палату

Пострадавший в тяжелом ДТП школьник переведен из отделения интенсивной терапии в палату.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Центра клинической медицины (ЦКМ) Рузбех Мамед.

По словам пресс-секретаря, состояние мальчика стабильное.

Напомним, что 8 февраля в селе Гёям Загатальского района водитель автомобиля марки Mercedes Эмин Ибрагимов сбил трех школьников 2013 года рождения.

Двое из них – Рамазан Бабек оглу Исаев и Кямал Эльчин оглу Пермадов скончались на месте от полученных травм. Выживший в аварии Ибрагим Азиз оглу Ибрагимзаде был помещен в Центральную больницу Загатальского района, а оттуда доставлен на лечение в ЦКМ в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada sinif yoldaşları ilə birgə avtomobillə vurulan məktəbli palataya köçürülüb

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