Пострадавший в тяжелом ДТП в Загатале школьник переведен из реанимации в палату

Пострадавший в тяжелом ДТП школьник переведен из отделения интенсивной терапии в палату.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Центра клинической медицины (ЦКМ) Рузбех Мамед.
По словам пресс-секретаря, состояние мальчика стабильное.
Напомним, что 8 февраля в селе Гёям Загатальского района водитель автомобиля марки Mercedes Эмин Ибрагимов сбил трех школьников 2013 года рождения.
Двое из них – Рамазан Бабек оглу Исаев и Кямал Эльчин оглу Пермадов скончались на месте от полученных травм. Выживший в аварии Ибрагим Азиз оглу Ибрагимзаде был помещен в Центральную больницу Загатальского района, а оттуда доставлен на лечение в ЦКМ в Баку.
По факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан.