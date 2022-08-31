Пострадавший при взрыве в центре отдыха Sunset находится в тяжелом состоянии

Мужчина, получивший ранения в результате взрыва в котельной центра отдыха Sunset, расположенного на улице Сахил по дороге Джорат-Новханы города Сумгайыт, находится в тяжелом состоянии.

Мужчина, получивший ранения в результате взрыва в котельной центра отдыха Sunset, расположенного на улице Сахил по дороге Джорат-Новханы города Сумгайыт, находится в тяжелом состоянии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что трое пострадавших размещены в ожоговый центр при Наримановском медицинском центре: "У одной из пострадавших ожог 45% поверхности тела, у другой - 40%, а у мужчины - 60% поверхности тела. Их лечение продолжается в отделении реанимации. Состояние женщин оценивается как стабильное, а состояние мужчины - как тяжелое".