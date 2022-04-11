Пострадавшая при взрыве в Баку гражданка Сенегала находится в тяжелом состоянии

Состояние гражданки Сенегала, которая получила контузию легких и ожоги третьей степени во время взрыва в ночном клубе в Баку, оценивается как тяжелое.

Состояние гражданки Сенегала, которая получила контузию легких и ожоги третьей степени во время взрыва в ночном клубе в Баку, оценивается как тяжелое.

Об этом Report сообщили в TƏBIB.

Она проходит лечении в одном из частных медицинских учреждений: «В настоящее время никто из пострадавших при взрыве не проходит лечение в учреждениях, подведомственных TƏBİB. Пострадавшие по настоянию родственников несколько дней назад были переведены в частные медицинские учреждения».

Отметим, что 3 апреля в одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв, в результате которого 37 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб на месте происшествия. Несмотря на лечение, позднее скончались еще трое пострадавших.