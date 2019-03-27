Пострадавший при пожаре в бакинском ТЦ Diqlas отпущен домой

Сотрудник министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, пострадавший 26 марта во время пожара в торговом центре Diqlas и госпитализированный в городскую клиническую больницу №3, отпущен домой.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.
Было отмечено, что получившему ранения руки пострадавшему была оказана медпомощь.
Напомним, что 26 марта в торговом центре Diqlas, расположенном на территории, именуемой "8-й километр", на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, произошел пожар. В результате пожара пострадали 12 человек.
Samirə AbdullayevaАвтор новости