Пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов в Баку отпустили на амбулаторное лечение

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Баку девять человек с телесными повреждениями различной степени тяжсти были доставлены в городскую клиническую больницу № 3.
Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
После этого они были отпущены на амбулаторное лечение.
Инцидент произошел 31 октября на раманинской дороге в Сабунчинском районе.
Напротив Бакинского промышленно-педагогического колледжа столкнулись пассажирские автобусы №49 и №106.
Samirə AbdullayevaАвтор новости