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Пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов в Баку отпустили на амбулаторное лечение

Пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов в Баку отпус

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Баку девять человек с телесными повреждениями различной степени тяжсти были доставлены в городскую клиническую больницу № 3.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

После этого они были отпущены на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел 31 октября на раманинской дороге в Сабунчинском районе. 

Напротив Бакинского промышленно-педагогического колледжа столкнулись пассажирские автобусы №49 и №106.

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