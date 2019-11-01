Пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов в Баку отпустили на амбулаторное лечение

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Баку девять человек с телесными повреждениями различной степени тяжсти были доставлены в городскую клиническую больницу № 3.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

После этого они были отпущены на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел 31 октября на раманинской дороге в Сабунчинском районе.

Напротив Бакинского промышленно-педагогического колледжа столкнулись пассажирские автобусы №49 и №106.