Пострадавшие при столкновении двух автобусов в Баку выписаны домой

Министерство здравоохранения сообщило о состоянии здоровья пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов в Баку.

Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия было направлено 5 бригад скорой медицинской помощи.

"Информация о столкновении двух пассажирских автобусов возле рынка "8-й километр" в Низаминском районе Баку поступила на Станцию скорой неотложной медицинской помощи в 22:20.

Всего было госпитализировано восемь человек - четверо мужчин и четверо женщин. Одна из пострадавших с переломом костей носа доставлена в Клинический медицинский центр № 1, а остальные семеро - в городскую клиническую больницу № 3.

По словам главного врача больницы, пострадавшим во время аварии была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их выписали на амбулаторное лечение. Доставленная в Клинический медицинский центр 21-летняя девушка также была выписана домой после оказания необходимой медицинской помощи", - заявили в министерстве.