Посол Японии: Мы рассматриваем реализацию ряда проектов в Азербайджане

Я считаю, что в Зардабе мы добились очень хорошего результата. Данный проект приветствовали как местные жители, так и медицинский персонал

"Я считаю, что в Зардабе мы добились очень хорошего результата. Данный проект приветствовали как местные жители, так и медицинский персонал. Меня это очень радует ".

Об этом Report заявил посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, который рассказал об открытии правительством Японии медицинского центра в селах Зардабского района.

"На сегодняшний день мы реализовали множество проектов. В будущем планируем реализовать еще ряд проектов", - сказал посол.

Отметим, что правительство Японии построило и ввело в эксплуатацию медицинские центры в двух селах Зардабского района. Новые медицинские центры были построены в деревнях Исакбагы и Меликумудлу в рамках Программы грантовой помощи по массовому развитию и безопасности человека.

Отмечается, что данные центры будут оказывать медицинские услуги примерно 3 000 жителей этих сел.