Посол Украины встретился с украинскими детьми, проходящими реабилитацию в Габале

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с украинскими детьми, проходящими реабилитацию в Габалинском детском реабилитационном центре.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с украинскими детьми, проходящими реабилитацию в Габалинском детском реабилитационном центре.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Юрий Гусев высоко оценил инфраструктуру, созданную в Центре, и выразил удовлетворение особым вниманием и заботой, оказываемыми детям.

Стоит отметить, что недавно в Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей, пострадавших от войны, которые теперь получают социально-психологическую реабилитационную помощь. В общей сложности, около 180 украинских детей прошли курс таких реабилитационных услуг в Азербайджане.