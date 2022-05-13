Посол Венгрии посетил детский реабилитационный центр в Баку

Посол Венгрии Виктор Седеркеньи посетил Научно-исследовательский институт педиатрии и Детский реабилитационный центр в Баку, которому было передано специальное детское реабилитационное оборудование.

Посол Венгрии Виктор Седеркеньи посетил Научно-исследовательский институт педиатрии и Детский реабилитационный центр в Баку, которому было передано специальное детское реабилитационное оборудование.

Об этом Report сообщили в посольстве Венгрии в Азербайджане

Оборудование было приобретено на средства, собранные в декабре прошлого года на традиционном благотворительном мероприятии посольства Венгрии в Баку, в ходе которого Венгерский государственный фольклорный ансамбль и группа Пала Иштвана разделили сцену Государственной академической филармонии с народным артистом Азербайджанской Республики, директором Международного центра мугама пианистом Мурадом Гусейновым.

Все средства от продажи билетов, а также от благотворительной ярмарки, проведенной на территории Азербайджанской Государственной академической филармонии, пошли на поддержку НИИ педиатрии Детского реабилитационного центра в Баку.