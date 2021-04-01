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Посол: Вакцины из Китая будут доставлены поэтапно в Баку

Посол: Вакцины из Китая будут доставлены поэтапно в Баку "Мы искренне надеемся, что китайские вакцины помогут Азербайджану в кратчайшие сроки победить пандемию"
Здоровье
1 апреля 2021 г. 13:48
Посол: Вакцины из Китая будут доставлены поэтапно в Баку
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"Мы искренне надеемся, что китайские вакцины помогут Азербайджану в кратчайшие сроки победить пандемию и восстановить экономическое и социальное развитие".

Как сообщает Report, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Посол отметила, что Китай и Азербайджан являются верными друзьями и надежными партнерами: "Мы готовы и дальше углублять сотрудничество с Азербайджаном по борьбе с пандемией, объединять усилия в построении сообщества здравоохранения человечества и вывести отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и Азербайджаном на новый уровень!".

Посол заявила, что предоставленные Китаем и закупленные Азербайджаном вакцины будут доставлены поэтапно в Баку.

Отметим, что сегодня из Китая в Азербайджан поступила очередная партия вакцины против коронавируса. Самолет, перевозивший 500 тысяч доз вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Çindən Azərbaycana yenə də vaksin gətiriləcək"

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