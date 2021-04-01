Посол: Вакцины из Китая будут доставлены поэтапно в Баку

"Мы искренне надеемся, что китайские вакцины помогут Азербайджану в кратчайшие сроки победить пандемию"

"Мы искренне надеемся, что китайские вакцины помогут Азербайджану в кратчайшие сроки победить пандемию и восстановить экономическое и социальное развитие".

Как сообщает Report, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Посол отметила, что Китай и Азербайджан являются верными друзьями и надежными партнерами: "Мы готовы и дальше углублять сотрудничество с Азербайджаном по борьбе с пандемией, объединять усилия в построении сообщества здравоохранения человечества и вывести отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и Азербайджаном на новый уровень!".

Посол заявила, что предоставленные Китаем и закупленные Азербайджаном вакцины будут доставлены поэтапно в Баку.

Отметим, что сегодня из Китая в Азербайджан поступила очередная партия вакцины против коронавируса. Самолет, перевозивший 500 тысяч доз вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.