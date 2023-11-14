Посол: Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины

Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины.

Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на семинаре на тему "Управление больницами в рамках обязательного медицинского страхования", посвященном году великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, Шушинская декларация отражает волю не только лидеров Турции и Азербайджана, но и народов двух стран.

"Эта декларация предполагает углубление связей во всех сферах. Сегодня мы говорим о расширении сотрудничества в академической сфере. Турция готова поделиться своим опытом и знаниями в области медицины с братским Азербайджаном", - сказал Багчи.