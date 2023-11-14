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Посол: Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины

Посол: Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины.
Здоровье
14 ноября 2023 г. 11:01
Посол: Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины

Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом в сфере медицины.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на семинаре на тему "Управление больницами в рамках обязательного медицинского страхования", посвященном году великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, Шушинская декларация отражает волю не только лидеров Турции и Азербайджана, но и народов двух стран.

"Эта декларация предполагает углубление связей во всех сферах. Сегодня мы говорим о расширении сотрудничества в академической сфере. Турция готова поделиться своим опытом и знаниями в области медицины с братским Азербайджаном", - сказал Багчи.

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Версия на английском языке Ambassador: Türkiye ready to share its experience in medicine with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "Türkiyə tibb sahəsində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır"

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