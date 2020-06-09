Глава комитета: Последствия жесткого карантина увидим во второй половине июня

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В Азербайджане стремительно растет число инфицированных коронавирусом. Как следствие, возрастает число жертв пандемии. Увеличение численности заразившихся по сравнению с выздоровевшими вынуждает еще более ужесточить меры, реализуемые в нашей стране для предотвращения распространения пандемии. В качестве одной из мер, осуществляемых в этом направлении, можно отметить подписанное 4 июня постановление Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района".

Согласно этому решению, 6 июня с 00:00 до 06:00 8 июня (суббота и воскресенье - прим. ред.) на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района была приостановлена деятельность всех объектов услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей. Наряду с этим, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и на Абшеронском районе жителям было запрещено покидать населенные пункты или места пребывания. Однако это решение было неоднозначно воспринято населением. Некоторые сочли данный запрет неэффективным. Когда же станут очевидными последствия жесткого карантина?

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, врач по специальности Муса Гулиев заявил Report, что инкубационный период COVID-19 составляет 7-14 дней и определенные результаты жесткого карантина можно будет увидеть, начиная со второй половины июня.

Он отметил, что результаты анализов на коронавирус в Азербайджане становятся известны в течение 3-5 дней: "Порой результат может быть неточным. Тогда приходится проходить тест вторично. Так или иначе, система довольно успешна. Лица, у которых был взят анализ, получают результаты в течение 3-5 дней. В целом, ужесточение карантина благотворно в том плане, что люди становятся более дисциплинированными и ответственными. Выходя на работу после пребывания дома, люди ощущают ответственность и постепенно приобретают определенные привычки. Во-вторых, люди на выходных предоставлены сами себе и склонны собираться. Спустя пару недель после жесткого двухдневного карантина мы сможем увидеть позитивные результаты. Этот опыт применяется в мире, в частности, в соседней Турции, и обернулся исключительно позитивными результатами".

Муса Гулиев: "Не думаю, что запреты в субботу и воскресенье останутся безрезультатными".

Председатель парламентского комитета также отреагировал на прогнозы о росте случаев заражения коронавирусом в осенние месяцы: "Было бы хорошо, если бы наши люди приучились жить в таком режиме долгое время, поскольку коронавирус все еще не исчерпан, а вакцины от него по-прежнему нет. Вероятно, нам придется противостоять этому вирусу до конца года. Есть определенные прогнозы, в частности, о резком повышении случаев заражения вирусом в связи с похолоданием воздуха, изменением климата и ослаблением иммунитета людей в осенние месяцы. До наступления осени люди должны выработать привычки по защите от вируса и быть начеку".

М.Гулиев отметил, что люди должны адаптироваться к нынешним условиям, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинской маской: "У нас нет иного пути. Президент страны дает нам рекомендации, сформирован Оперативный штаб при Кабинете министров, государство осуществляет целый комплекс мероприятий и, соответственно, общество должно осознать свою ответственность. Поэтому я не думаю, что запреты в субботу и воскресенье останутся безрезультатными. Разумеется, будет положительный результат. Если эффект окажется слабым, карантин можно организовать в отдельных локальных регионах, где зарегистрировано наибольшее количество случаев инфицирования. В настоящее время закрыт ряд предприятий, ведется процесс социальной изоляции. Изолировать людей в летний сезон невозможно, так как этот вирус распространяется стремительно. И это при том, что наших граждан, прибывающих из-за рубежа, нужно обустроить и поместить на карантин. Мировой опыт доказал действенность мер тотальной изоляции. Возможно вернуться в режим строгого карантина, хотя это трудно, как физически, так и психологически. Однако если распространение вируса сохранит нынешнюю тенденцию, этот шаг может быть предпринят".