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Последняя ситуация с коронавирусом в Азербайджане

Последняя ситуация с коронавирусом в Азербайджане

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"Сейчас в стране имеются трое пациентов с подтвержденным наличием нового коронавируса. Состояние их здоровья сейчас удовлетворительное, наблюдение под контролем врачей продолжается".

Как сообщает Report, об этом сказала член оперативного штаба при Кабмине, завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она отметила, что после внедрения 29 февраля ограниченного режима на границах 276 человек перешли из Ирана в Азербайджан по специальному коридору: "В рамках предусмотренных мер они были обследованы и помещены на карантин".

Я.Гараева отметила, что в стране имеется достаточно тестов для установления коронавируса.

Представитель TƏBİB отметила, что приостановление занятий в школах – превентивная мера:

"Мы бы рекомендовали родителям в этот период не водить детей в места, закрытые помещения, где наблюдается массовое скопление людей".

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