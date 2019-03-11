Последние из пострадавших во время пожара в общежитии в Баку выписаны домой

Последние двое пострадавших во время пожара в общежитии для вынужденных переселенцев в Наримановском районе Баку, и доставленных в больницу, где они проходили лечение, выписаны домой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Отметим, что 6 марта в расположенном на территории Наримановского района Баку и находящемся на балансе Азербайджанского государственного университета культуры и искусства пятиэтажном общежитии, где разместились вынужденные переселенцы из Агдамского района, произошел пожар.

В результате пожара погибли Алиева Элиза Идрис гызы 1953 г.р. и Алиев Сурхай Юсиф оглу 1951 г.р. Еще 5 человек отравились дымом и были помещены в больницу. 6 марта трое из них были выписаны.