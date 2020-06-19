Последние данные о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

"Состояние заслуженного артиста Бахрама Багирзаде остается критически тяжелым, стабильным. В лабораторных и рентгенологических показателях отмечается незначительное улучшение".

Об этом Report сообщил заместитель главврача по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.