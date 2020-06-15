Последние данные о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

"Бахрам Багирзаде все еще находится в реанимационном отделении Центрального таможенного госпиталя, он подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). В состоянии его здоровья пока нет прогресса, просто нужно подождать".

Об этом Report сообщила супруга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде Шахла Багирзаде.

Она отметила, что вопрос срочной пересадки легких ее супругу пока не обсуждается.

Начальник Научного центра практики и обучения Центрального таможенного госпиталя Рашад Махмудов отметил, что за последние сутки после подключения к устройству ЭКМО состояние здоровья заслуженного артиста немного стабилизировалось и была зафиксирована положительная динамика: "Вопросы касательно здоровья Бахрама Багирзаде ежедневно обсуждаются с местными и зарубежными экспертами. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева с первого дня взяла вопрос под личный контроль, были обеспечены необходимые препараты для лечения заслуженного артиста".