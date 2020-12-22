Оперштаб дал поручения учреждениям здравоохранения по процедуре вакцинации

22 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров в формате видеоконференции.

22 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров в формате видеоконференции.

Как сообщили Report из Оперативного штаба, премьер-министр подчеркнул важность безусловного и полного соблюдения требований ужесточенного карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.

Было отмечено, что по инициативе Президента и первого вице-президента Азербайджан станет одной из стран, приобретших вакцину.

Даны поручения по проведению процедур вакцинации в учреждениях здравоохранения в соответствии с установленными нормами и составлению соответствующих протоколов.

Соответствующим структурам поручено усилить контроль за выполнением требований ужесточенного карантинного режима.