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Оперштаб дал поручения учреждениям здравоохранения по процедуре вакцинации

Оперштаб дал поручения учреждениям здравоохранения по процедуре вакцинации 22 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров в формате видеоконференции.
Здоровье
22 декабря 2020 г. 20:03
Оперштаб дал поручения учреждениям здравоохранения по процедуре вакцинации

22 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров в формате видеоконференции.

Как сообщили Report из Оперативного штаба, премьер-министр подчеркнул важность безусловного и полного соблюдения требований ужесточенного карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.

Было отмечено, что по инициативе Президента и первого вице-президента Азербайджан станет одной из стран, приобретших вакцину.

Даны поручения по проведению процедур вакцинации в учреждениях здравоохранения в соответствии с установленными нормами и составлению соответствующих протоколов.

Соответствующим структурам поручено усилить контроль за выполнением требований ужесточенного карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOperativ Qərargahdan səhiyyə müəssisələrinə vaksinləmə proseduru ilə bağlı tapşırıq

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