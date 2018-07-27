Популярность тату и пирсинга в последние годы привела к увеличению больных гепатитом

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "В последние годы возросло количество людей, делающих тату и пирсинг. Это сказалось на увеличении количества больных вирусным гепатитом В".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний, председатель комиссии Минздрава по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов В и С Хагигат Гадирова.

Она сказала, что после инфицирования вирусным гепатитом неизбежны тяжелые последствия.

Х.Гадирова отметила, что гепатит А редко переходит в хроническую форму: "Это обычно встречается среди детей. Гепатит В в 10% переходит в хроническую форму. Гепатит С же переходит в хроническую форму в 50% случаев и выше. Люди даже называют его "ласковым убийцей", потому что болезнь протекает бессимптомно долгое время. У 5-15% страдающих от этого вируса людей воникает рак".

"Если вирусы гепатита В доходят до печени, они остаются в организме человека навсегда. Сегодня в медицинской науке пока нет способов полного излечения. Поэтому болезнь обязательно нужно предотвращать вовремя. Вирус гепатита А обычно переходит из грязной среды. В первую очередь нужно правильно следовать санитарно-гигиеническим нормам. Для предотвращения вирусов B,C, D нужно обращать серьезное внимание на состояние здоровья сдающих кровь людей, стерилизацию медицинского оборудования. С другой стороны нужно быть внимательными, чтобы не заразиться половым путем", - добавила Х.Гадирова.