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Помощник президента: Рост числа зараженных после послабления был ожидаемым

Помощник президента: Рост числа зараженных после послабления был ожидаемым “Мы уже более года живем в условиях пандемии. Пандемия волнообразно влияет на все страны".
Здоровье
19 марта 2021 г. 16:17
Помощник президента: Рост числа зараженных после послабления был ожидаемым

“Мы уже более года живем в условиях пандемии. Пандемия волнообразно влияет на все страны".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, сейчас во многих странах наблюдается очередная волна вируса: "Многие страны по этой причине идут на ограничения. В Азербайджане в последнее время показатели также начали расти. После послаблений это было ожидаемым".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Yumşalmalardan sonra yoluxanların sayının artacağı gözlənilən idi”

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