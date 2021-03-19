Помощник президента: Рост числа зараженных после послабления был ожидаемым

“Мы уже более года живем в условиях пандемии. Пандемия волнообразно влияет на все страны".

“Мы уже более года живем в условиях пандемии. Пандемия волнообразно влияет на все страны".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, сейчас во многих странах наблюдается очередная волна вируса: "Многие страны по этой причине идут на ограничения. В Азербайджане в последнее время показатели также начали расти. После послаблений это было ожидаемым".