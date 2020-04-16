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Помощник президента: Карантинный режим следует отменять постепенно

​Помощник президента: Карантинный режим следует отменять постепенно

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© Report

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с пандемии коронавирусной инфекции в Азербайджане находится под контролем".

Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что в стране наблюдается тенденция изменения ситуации в связи с вирусом: "На основе этого предпринимаются поочередные шаги. Ситуация с инфицированием и ареал болезни находятся под контролем. Согласно опыту других стран, продление карантина является необходимостью".

Х.Гаджиев отметил, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения карантинный режим не должен быть отменен сразу.

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