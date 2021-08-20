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Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками

Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками "И получающие, и выдающие поддельный паспорт вакцинации являются преступниками. Оба совершают преступления. В результате сами и теряют"
Здоровье
20 августа 2021 г. 12:04
Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками
Шахмар Мовсумов

"И получающие, и выдающие поддельный паспорт вакцинации являются преступниками. Оба совершают преступление".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

По его словам, международный опыт также подтверждает эффективность вакцинации: "Пусть не доверяющие вакцинации ответят нам, почему? Они не дают нам выбраться из пандемии. Никто же не хочет, чтобы пандемия продолжалась".

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Версия на английском языке Aide to President: Those issuing and receiving fake COVID-passports are criminals
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Saxta peyvənd pasportu alan da, verən də cinayətkardır"

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