Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками

"И получающие, и выдающие поддельный паспорт вакцинации являются преступниками. Оба совершают преступления. В результате сами и теряют"

"И получающие, и выдающие поддельный паспорт вакцинации являются преступниками. Оба совершают преступление".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

По его словам, международный опыт также подтверждает эффективность вакцинации: "Пусть не доверяющие вакцинации ответят нам, почему? Они не дают нам выбраться из пандемии. Никто же не хочет, чтобы пандемия продолжалась".