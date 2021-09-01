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Помощник президента: До 1 октября привитые одной дозой вакцины могут посещать объекты общепита

Помощник президента: До 1 октября привитые одной дозой вакцины могут посещать объекты общепита "С 1-го сентября для посещения крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания гражданам необходимо иметь паспорт COVID-19. До 1 октября лицам, привитым одной дозой вакцины, будет разрешен доступ к объек
Здоровье
1 сентября 2021 г. 17:42
Помощник президента: До 1 октября привитые одной дозой вакцины могут посещать объекты общепита
Шахмар Мовсумов

"С 1-го сентября для посещения крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания гражданам необходимо иметь паспорт COVID-19. До 1 октября лицам, привитым одной дозой вакцины, будет разрешен доступ к объектам общественного питания при предъявлении паспорта COVID-19".

Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, с 1 октября только полностью привитые (двумя дозами) граждане смогут воспользоваться услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания.

Шахмар Мовсумов добавил, что для посещения ресторанов и кафе, работающих под открытым небом, не требуется наличие COVID-паспорта или сертификата иммунитета. Для пассажиров общественного транспорта также нет каких-либо требований в связи с паспортом COVID-19, при этом ношение медицинской маски обязательно.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Oktyabrın 1-dək iki dozadan birini qəbul etmiş şəxslər ictimai iaşə obyektlərinə daxil ola biləcəklər"

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