Помощь Азербайджана доставлена в эпицентр распространения коронавируса в Китае

Медицинские принадлежности, направленные Исполнительной властью Сумгайыта в китайский город Мьенйен, с которым имеются дружеские связи и сотрудничество связи, достигли адресата.

Как сообщили Report в ИВ города, жители и руководство Мьенйена в связи с этим направили письмо с благодарностью ИВ Сумгайыта.

Сообщается, что использование медицинского набора окажет значительную помощь в предотвращении эпидемии в городе и сохранении ее под контролем: "Мы твердо верим, что с помощью Сумгайыта и усилиями городских жителей мы сможем одержать победу в борьбе с распространением эпидемии".

Отметим, что на основе обращений об оказании помощи, поступившем из городов Мьенйен и Сиан, с которыми у Сумгайыта налажены дружеские связи и сотрудничество, было принято решение направить в эти китайские города медицинские принадлежности, необходимые для борьбы с коронавирусом.

По информации Госкомитета по гигиене и здравоохранению Китая, число жертв нового вида коронавируса в Китае достигло 1770 человек, более 10,8 тыс. человек спасены от вируса, число заразившихся с начала пневмонии превышает 70,5 тыс. человек.