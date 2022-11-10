Получившие медобразование в странах СНГ и Украине будут сдавать экзамен для признания диплома

Лица, получившие медицинское образование в странах СНГ и Украине, должны будут сдать экзамен для признания своих дипломов.

Лица, получившие медицинское образование в странах СНГ и Украине, должны будут сдать экзамен для признания своих дипломов.

Как сообщает Report, соответствующее решение приняла комиссия Министерства здравоохранения по кадровым вопросам.

Прием документов продлится с 11 ноября по 1 декабря.

Решение распространяется на лиц, обучавшихся после получения диплома в зарубежных странах по медицинским специальностям после введения резидентуры в медицинском образовании в 2011 году.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.