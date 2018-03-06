Получившей образование в России гражданке Азербайджана не разрешают работать в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения прокомментировало вопрос о том, что гражданке Азербайджана Нигяр Гасановой не разрешают заниматься врачебной практикой.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства, начиная с 2011 года на территории Азербайджанской Республики подготовка врачей-специалистов ведется посредством резидентуры:

"Поскольку содержание и срок программ подготовки по образованию в клинической ординатуре и интернатуре разнятся от образования в резидентуре, образование в клинической ординатуре и интернатуре за пределами республики, согласно законодательству, не принимается".

01.03.2018

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана Нигяр Гасанова не может заниматься врачебной практикой, так как министерства образования и здравоохранения республики не разрешают ей работать по специальности.

Об этом она сама сообщила Report.

Как говорится в обращении Н.Гасановой, она переехала после своего замужества в Москву, где получила российское гражданство.

В 2010 году закончила МГМСУ (Московский Медико-стоматологический университет) имени Евдокимова по специальности "Лечебное дело".

"Хочу отметить, что в связи со смертью своего супруга в 2010 году вынуждена в 2015 году была переехать в Азербайджан, в город Баку, к своим родителям, и, соответственно, продолжать работать по своей специальности - как врач ультразвуковой диагностики.

Однако только в 2017 году в министерстве образования и министерстве здравоохранения с большим трудом утвердили мой базовый диплом об окончании МГМСУ, на основании чего дали разрешение на работу по общему профилю", - заявила Н.Гасанова.

По ее словам, согласно разрешению в рамках подтвержденного диплома, она не имеет права работать и оформиться врачом в каком-либо медицинском учреждении.

Она добавила, что в утверждении диплома по специальности врач "Ультразвуковой диагностики" в Азербайджане ей было отказано, сославшись на приказ о резидентуре от 2010 года.

"Несмотря на данный приказ, на территории страны до июля 2016 года утверждались заграничные дипломы, и на то есть соответствующие факты... Не учитывается качество обучения, эквивалентность, квалификация, опыт работы специалиста", - подчеркнула она.

Н.Гасанова отметила, что она прошла длинный процесс обучения в ординатуре, в ходе которого ей преподавали известные российские специалисты.

"Если сравнить с программой резидентуры в Азербайджане, то эквивалентность теоретических и практических занятий, преподавательский состав, качество и объем пройденного материала, полученная квалификация врача с дальнейшим его повышением в процессе работы, опыт работы по специальности "ультразвуковая диагностика" в России превышает подобный же опыт в Азербайджане"- подчеркнула Н.Гасанова.

Report обратился в министерство здравоохранения, чтобы узнать их позицию по данному вопросу. Однако пресс-служба министерства пока не прокомментировала вопрос.