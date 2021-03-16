Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получить онлайн

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию запустило новую электронную услугу "Получение результата ПЦР-анализа COVID-19 в режиме онлайн". Данной услугой могут воспользоваться лица, сдавшие ПЦР-анализ на COVID-19 для международных поездок.
Об этом сообщили Report в Агентстве.
Было отмечено, что целью создания электронной услуги является экономия времени и обеспечение удобства лиц, планирующих поездку за рубеж. Для этого после сдачи ПЦР-теста на COVID-19 необходимо перейти на сайт
В случае, если вы выбрали FİN, вам необходимо будет ввести FİN-код паспорта. Иностранным гражданам или детям без удостоверения личности необходимо осуществить поиск по номеру протокола. Номер протокола - это код, который приходит на номер пациента, сдавшего тест на COVID-19, после того как результат теста готов.
После ввода FİN-кода или номера протокола нажмите кнопку "Поиск". Результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 для поездки за рубеж отобразится на экране в формате PDF. Вы можете скачать файл. Подлинность документа можно проверить по QR-коду.