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Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получить онлайн

Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получить онлайн Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию запустило новую электронную услугу "Получение результата ПЦР-анализа COVID-19 в режиме онлайн". Данной услугой могут воспользоваться лица, сдавшие ПЦР-анализ на COVID-19 для международных
Здоровье
16 марта 2021 г. 16:41
Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получить онлайн

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию запустило новую электронную услугу "Получение результата ПЦР-анализа COVID-19 в режиме онлайн". Данной услугой могут воспользоваться лица, сдавшие ПЦР-анализ на COVID-19 для международных поездок.

Об этом сообщили Report в Агентстве.

Было отмечено, что целью создания электронной услуги является экономия времени и обеспечение удобства лиц, планирующих поездку за рубеж. Для этого после сдачи ПЦР-теста на COVID-19 необходимо перейти на сайт https://travel.its.gov.az/ и ввести дату рождения, затем в графе "Параметр" выбрать поиск по номеру "FİN" или "Протокола".

В случае, если вы выбрали FİN, вам необходимо будет ввести FİN-код паспорта. Иностранным гражданам или детям без удостоверения личности необходимо осуществить поиск по номеру протокола. Номер протокола - это код, который приходит на номер пациента, сдавшего тест на COVID-19, после того как результат теста готов.

После ввода FİN-кода или номера протокола нажмите кнопку "Поиск". Результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 для поездки за рубеж отобразится на экране в формате PDF. Вы можете скачать файл. Подлинность документа можно проверить по QR-коду.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19 analiz nəticəsini onlayn qaydada əldə etmək mümkün olacaq

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