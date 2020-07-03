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В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде сохраняется положительная динамика

В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде сохраняется положительная динамика Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Здравоохранение
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3 июля 2020 г. 12:50
В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде сохраняется положительная динамика

"Серьезных изменений в состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде за сутки не произошло. Положительная динамика сохраняется".

Об этом Report сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебному делу Бахтияр Мусаев.

Б.Багирзаде был отключен от устройства ЭКМО несколько дней назад, поскольку период использования аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели и после этого времени есть вероятность возникновения осложнений.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadənin səhhətində müsbət dinamika davam edir

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