Покусанный собаками в Гобу 9-летний мальчик переведен из реанимации в палату

Пострадавший в результате нападения бродячих собак в Гобу девятилетний мальчик переведен из реанимации в палату.

Пострадавший в результате нападения бродячих собак в Гобу девятилетний мальчик переведен из реанимации в палату.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.

По его словам, состояние пациента улучшается, лечение продолжается в палатном отделении.

Напомним, инцидент произошел 3 марта возле жилого комплекса "Гобу Парк-3". Несколько бродячих собак напали на 9-летнего мальчика. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с многочисленными ранами.