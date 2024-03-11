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Покусанный собаками в Гобу 9-летний мальчик переведен из реанимации в палату

Покусанный собаками в Гобу 9-летний мальчик переведен из реанимации в палату Пострадавший в результате нападения бродячих собак в Гобу девятилетний мальчик переведен из реанимации в палату.
Здоровье
11 марта 2024 г. 11:10
Покусанный собаками в Гобу 9-летний мальчик переведен из реанимации в палату

Пострадавший в результате нападения бродячих собак в Гобу девятилетний мальчик переведен из реанимации в палату.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.

По его словам, состояние пациента улучшается, лечение продолжается в палатном отделении.

Напомним, инцидент произошел 3 марта возле жилого комплекса "Гобу Парк-3". Несколько бродячих собак напали на 9-летнего мальчика. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с многочисленными ранами.

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Версия на азербайджанском языке Qobuda itlərin dişlədiyi uşaq reanimasiyadan palataya köçürülüb

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