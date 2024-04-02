Покусанный собаками в Гобу ребенок выписан из больницы

Пострадавший в результате нападения бродячих собак в Гобу девятилетний мальчик переведен выписан из больницы после почти месяца лечения.

Пострадавший в результате нападения бродячих собак в Гобу девятилетний мальчик выписан из больницы после почти месяца лечения.

Об этом Report сообщили в Клиническом медицинском центре (КМЦ), где ребенок проходил лечение.

В КМЦ отметили, что мальчик был доставлен в больницу с многочисленными ранениями, ему немедленно провели операцию, некоторое он время находился в реанимации.

В результате усилий врачей отделений детской хирургии и хирургической реанимации состояние ребенка улучшилось, его перевели в стационар.

Заведующий отделением детской хирургии Ильгар Хагвердиев сообщил, что мальчик выписан домой на амбулаторное лечение, так как угрозы его жизни больше нет.