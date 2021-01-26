Показатели заражения COVID-19 по районам Баку

Назван район Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе.
Так, в Бинагади этот показатель составляет 15%.
Далее идут Хатаинский район - 13,1%, Ясамальский район - 12,2%, Сабунчинский район - 10,8%, Наримановский и Сураханский районы - по 8,2%, Насиминский район - 7,8%, Низаминский район - 7%, Хазарский район - 6,9%, Гарадагский район - 5,3%, Сабаильский район - 5% и Пираллахинский район - 0,5%.