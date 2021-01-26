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Показатели заражения COVID-19 по районам Баку

Показатели заражения COVID-19 по районам Баку Назван район Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
26 января 2021 г. 16:13
Показатели заражения COVID-19 по районам Баку

Назван район Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, в Бинагади этот показатель составляет 15%.

Далее идут Хатаинский район - 13,1%, Ясамальский район - 12,2%, Сабунчинский район - 10,8%, Наримановский и Сураханский районы - по 8,2%, Насиминский район - 7,8%, Низаминский район - 7%, Хазарский район - 6,9%, Гарадагский район - 5,3%, Сабаильский район - 5% и Пираллахинский район - 0,5%.

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Версия на английском языке COVID-19 infection rate in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19-a yoluxma göstəricisi açıqlandı

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