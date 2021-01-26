Показатели заражения COVID-19 по районам Баку

Назван район Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Назван район Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, в Бинагади этот показатель составляет 15%.

Далее идут Хатаинский район - 13,1%, Ясамальский район - 12,2%, Сабунчинский район - 10,8%, Наримановский и Сураханский районы - по 8,2%, Насиминский район - 7,8%, Низаминский район - 7%, Хазарский район - 6,9%, Гарадагский район - 5,3%, Сабаильский район - 5% и Пираллахинский район - 0,5%.