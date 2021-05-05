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Показатели заражения COVID-19 по районам Баку

Показатели заражения COVID-19 по районам Баку В Бинагади этот показатель составляет 14,7%
Здоровье
5 мая 2021 г. 10:42
Показатели заражения COVID-19 по районам Баку
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Названы районы Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, в Бинагади этот показатель составляет 14,7%.

Далее идут Хатаинский район - 13,4%, Ясамальский район - 12,3%, Сабунчинский район – 11,1%, Наримановский и Сураханский районы - по 8,2%, Насиминский район – 7,9%, Низаминский и Хазарский районы - 7%, Гарадагский район – 4,5%, Сабаильский район – 5,1% и Пираллахинский район - 0,5%.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19-a ən çox yoluxma bu rayonda qeydə alınıb

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