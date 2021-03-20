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Подтверждена польза раннего завтрака

Подтверждена польза раннего завтрака Специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго определили наиболее правильное время для завтрака и выяснили, что соблюдение такого расписания помогает снизить риск развития диабета второго типа
Здоровье
20 марта 2021 г. 19:42
Подтверждена польза раннего завтрака

Специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго определили наиболее правильное время для завтрака и выяснили, что соблюдение такого расписания помогает снизить риск развития диабета второго типа.

Как передает Report, об этом сообщает MedicalXpress.

Американские врачи разделили на две группы 10 575 взрослых пациентов в зависимости от того, завтракают они до или после 8:30 утра. В результате выяснилось, что те, у кого первый прием пищи начинается раньше, менее склонны к инсулинорезистентности и имеют более низкий уровень сахара в крови. При этом не имело значения, сколько часов у людей было между первым и последним приемом пищи в день.

"Полученные данные показывают, что метаболические процессы больше связаны с тем, когда человек ест, а не как долго в течение дня. Была продемонстрирована польза раннего завтрака", — подтвердила эндокринолог из Северо-Западного университета Марриам Али.

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