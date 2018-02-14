Подтверждена информация о выявлении у педагога бакинской школы туберкулеза - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Бакинская полная средняя школа №23 распространила информацию о выявлении у педагога этого учебного заведения туберкулеза.

Как сообщили Report в школе, педагог учебного заведения Г.Бабаева (имя и фамилия условные) с 26-го декабря прошлого года не выходит на работу из-за острого респираторного заболевания: "В письме, направленном 9 февраля в полную среднюю школу №23 Насиминским районным центром гигиены и эпидемиологии, отмечается о подтверждении у Г.Бабаевой диагноза "правосторонний туберкулез". Сразу же соответствующими структурами министерства здравоохранения были обследованы педагогический состав и учащиеся школы, проведены профилактические мероприятия. Необходимые мероприятия продолжаются. С 26-го декабря прошлого года по сей день признаков заболевания как среди учащихся, так и педагогов не выявлено".