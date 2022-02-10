Подготовлены предложения по регулированию местного рынка медикаментов

В Азербайджане подготовлены предложения по регулированию местного рынка медикаментов.

В Азербайджане подготовлены предложения по регулированию местного рынка медикаментов.

Как сообщает Report, об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, одним из основных показателей качества предоставляемых медицинских услуг является наличие эффективных лекарственных средств по приемлемой цене: «Местное производство фармацевтической продукции, наряду с повышением доступности лекарственных средств, формирует научно-технические навыки и делает систему здравоохранения более устойчивой к внешним воздействиям".

Министр отметил, что перед «Комиссией по развитию фармацевтического сектора», созданной соответствующим постановлением Кабинета министров, поставлены задачи по совершенствованию политики и механизмов управления в области лекарственных средств, в том числе по совершенствованию процедур регистрации, по увеличению местного производства фармацевтической продукции и др.

"В ближайшее время на основе итогов работы Комиссии будут представлены предложения по регулированию местного рынка медикаментов», - сказал он.