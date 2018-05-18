Подготовлена программа по осуществлению общественного контроля в сфере продбезопасности

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Агентство продовольственной безопасности Азербайджана подготовило новую мобильную программу поддержки. Эта программа поможет осуществлять функцию общественного контроля в сфере продовольственной безопасности населения в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства Гошгар Тахмазли сказал на 1-й Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности.

По его словам, каждый гражданин Азербайджана, наряду с просветительской работой в области продовольственной безопасности, посредством мобильной программы поддержки сможет получить необходимую информацию об опасных и безопасных продуктах в Азербайджане.

Г.Тахмазли сказал, что посредством программы граждане, независимо от того, где они находятся, смогут контролировать работу предпринимательских структур, осуществляющих деятельность на всех этапах пищевой цепи.

Программа поможет выявить какое-либо нарушение в предпринимательских структурах, осуществляющих деятельность на всех этапах пищевой цепи: "И это внесет вклад в активное участие населения в этом деле. Главе государства программа очень понравилась. Начиная с 1 июля программа начнет работу".