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Под председательством Азербайджана состоялась встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения

Под председательством Азербайджана состоялась встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения 18 мая под председательством Азербайджанской Республики в формате видеоконференции состоялась очередная встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения.
Здоровье
18 мая 2023 г. 17:06
Под председательством Азербайджана состоялась встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения

18 мая под председательством Азербайджанской Республики в формате видеоконференции состоялась очередная встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, в преддверии 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была организована видеоконференция с целью обсуждения глобальных проблем здравоохранения и их соответствующих решений.

Видеоконференция прошла под модераторством министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана отметил, что стало традицией организовывать встречи такого рода: "Это будет первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19", - подчеркнул министр.

Отметив ответственный подход Азербайджана к председательству в Движении в начале 2020 года, когда страны мира столкнулись с пандемией коронавируса, Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна выступила с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией: "В мае 2020 года Азербайджан инициировал проведение онлайн саммита ДН на уровне глав государств и правительств. На саммите было принято решение о создании целевой группы ДН для разработки базы данных. Эта база данных была использована Всемирной организацией здравоохранения в качестве ориентира для определения потребностей государств-членов ДН в борьбе с пандемией.

По предложению президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, на уровне глав государств и правительств. Помимо этого, 2 марта текущего года в Баку в очном формате состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения на высшем уровне по борьбе с COVID-19".

В своих выступлениях министры здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения отметили, что в период председательства Азербайджана кардинально возросли роль и авторитет ДН на международной арене. В рамках этой важной платформы многостороннее сотрудничество между странами было поднято на новый уровень. Была также отмечена важность совершенствования инфраструктуры и услуг в постпандемический период.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sədrliyi ilə Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin səhiyyə nazirlərinin görüşü keçirilib

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