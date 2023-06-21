Почувствуй энергию Вселенной. В Nine Senses отметили Международный день йоги и летнего солнцестояния

Сегодня в арт-центре Nine Senses состоялось мероприятие, посвященное Международному дню йоги и летнего солнцестояния. Сотрудники центра буквально погрузили гостей в мир различных стилей йоги, чтобы и взрослые, и дети посредством танца сформировали свои на

Сегодня в арт-центре Nine Senses состоялось мероприятие, посвященное Международному дню йоги и летнего солнцестояния. Сотрудники центра буквально погрузили гостей в мир различных стилей йоги, чтобы и взрослые, и дети посредством танца сформировали свои намерения на ближайшее полугодие, запустив желания.

Как передает Report со ссылкой на Media.az, академический директор центра Наталья Жукова отметила, что дата проведения мероприятия выбрана не случайно, ведь 21 июня – это не только день летнего солнцестояния, но и Международный день йоги.

"Это самый длинный день в году, и вся энергия Вселенной направлена на Землю. Мы ощущаем эти потоки энергии земли, плодородия и солнца. Поэтому именно в эту дату отмечается день йоги: человек осознает себя и чувствует, что он проживает жизнь через центр Вселенной", – отметила она.

По словам Н.Жуковой, арт-центр Nine Senses создан именно для того, чтобы люди находили здесь свое внутреннее ощущение. "С этой целью у нас действует целые направления медитаций, йоги, танцевальной терапии, телесных практик... Это праздник и нашего центра (улыбается). У нас потрясающие преподаватели, которые помогут освоить разные виды йоги, в том числе йогу голоса, телесные практики, связанные с импровизацией. Йог из Индии Нандан Гаутам преподает классическую йогу, и сегодня он делится своими знаниями совершенно бесплатно", – сказала она.

Наталья Жукова отметила, что сегодня в Центре празднуют лунный день через практику связи с солнцем. Для этого был приглашен психолог, астролог, телесный терапевт Галина Хмелевская, которая также занимается и психосоматикой – через тело дает понимание причин заболеваний.

"Сегодня она проводит ритуал, посвященный солнцу, и делится своей авторской медитацией. Далее пройдет занятие по женской практике Шакти (это практика, которая имеет цель расширить сознание для раскрытия и проявления потенциала – прим.ред.), позволяющей раскрыть свою внутреннюю богиню. Эта практика представляет из себя органичные движения, которые женщины демонстрируют, встав в круг. При этом в центр ставятся цветы и фрукты. Завершается мероприятие общей медитацией, а вечером мы будем праздновать этот день танцем - Ecstatic Dance - вместе с Ильхамой Бабаевой и DJ Ляман. Ильхама работает с вибрацией голоса в теле. В этот момент мы проявляем себя в этом мире. Таким образом, мы выпускаем в пространство свои желания и цели, потому что в этот момент все порталы открыты, солнце светит и делится с нами своим изобилием", – сказала Н.Жукова.

Отметим, что Ecstatic Dance - это форма танца, в которой танцоры, иногда без необходимости следовать определенным шагам, подчиняются ритму и свободно двигаются под музыку, что приводит к трансу и ощущению экстаза.

Н.Жукова пояснила, что в этот праздничный день желает арт-центру Nine Senses процветания: "Он работает для того, чтобы люди проявлялись, раскрывая своего внутреннего творца, были осознанными в содружестве со своим телом. Люди должны понимать, что тело - это маленькая часть нас – гигантских, прекрасных, световых существ".

Она также добавила, что не случайно в йоге используют знак "намасте" (индийское и непальское приветствие, произошло от слов "намах" – поклон, "те" – тебе. Намасте как жест представляет собой соединение двух ладоней перед собой, он не носит религиозного начала и означает, что я такой же, как ты.

Media.Az также прошлась по практикам, воочию понаблюдав за гуру в практике йоги.

Первым наставником выступил Нандан Гаутам, показавший практику Artistic Yoga. В беседе с Media.Az Гаутам отметил, что Международный день йоги – это хороший повод направить наше внимание на то, что люди должны делать ежедневно:

"Приведу простой пример. Когда мы празднуем день матери, мы дарим ей цветы. Но это совсем не значит, что мы должны их дарить только в праздники. Подобные практики надо делать ежедневно".

По его словам, в йоге обращаешь внимание на то, что ближе всего к нам. Это наше тело, наши мысли, наше дыхание...

"Йога – это не танцы, не предмет, который нам необходимо выучить, это в каком-то смысле искусство. Поэтому Международный день йоги – это возможность напомнить себе о себе. А центр Nine Sense предоставляет все возможности для этой реализации", – сказал он.

Детскую же группу по йоге вел Агшин Гусейнов, который выразил сожаление о том, что в нашей стране эта древняя практика для детей очень слабо развита.

"Я преподаю ее для определенного количества ребятишек. Но вы должны понимать, что йога необходима для развития каждого ребенка. Современные дети проводят много времени за телефонами и планшетами, в свободное время они учатся. Им нужна правильная физическая активность. А йога позволит застраховать их от разного рода травм. Кроме того, йога позволяет ребенку чувствовать свое тело, любить его и заботиться. Это придает ему уверенность в себе. Йога – это одновременно эмоциональное и физическое здоровье", – отметил наш собеседник.

А.Гусейнов уверен, что, когда родители смогут понять, что такое йога, они будут заинтересованы в том, чтобы их дети начали ею заниматься. Подобное занятие в Nine Sense – прекрасная возможность ознакомиться с этой замечательной практикой и популяризировать ее в Азербайджане, – заключил А.Гусейнов.

Тем временем, астролог и психолог Галина Хмелевская представила практику с авторской медитацией. Она дала каждому гостю арт-центра индивидуальные рекомендации по их датам рождения, чтобы те смогли понять, какими действиями необходимо поднять свое солнце Шакти.

По ее словам, солнце – это здоровье, сила, смелость, способность проявлять себя в социуме, заявлять о себе, достигать своих целей.

21 июня один из четырех важных дней года, когда отмечается летнее солнцестояние. В такие дни мы всегда подводим промежуточные итоги года. Это насыщенные энергетические дни, когда мы можем запускать свои желания и намерения. Потому что вся энергия космоса и Вселенной дарит нам силу и запускает наши желания. Поэтому именно в эти дни важно проводить духовные практики.

Сегодня активная энергия солнца, поэтому в этот день важно поднимать свою энергию. Я сама создаю разные практики и медитации, которые и провела сегодня в центре для наших гостей, – сказала Г.Хмелевская.

Отметим, что Nine Senses – арт-центр творчества и саморазвития – атмосферное место на берегу Каспийского моря. Миссия Центра – создать безопасное и гармоничное общественное пространство для любителей искусства всех возрастов и профессий. Здесь верят в раскрытие творческого и веселого духа внутри каждого.