Почти 9 млн людей ежегодно умирают от рака

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Около 8,8 млн человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний, которые выявляются, как правило, уже на поздних стадиях.

Как передает Report, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на официальном сайте.

Новый отчет ВОЗ был опубликован по случаю Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается ежегодно 4 февраля.

Отдельное внимание эксперты ВОЗ уделяют проблеме ранней диагностики рака, так как большинство видов онкологических заболеваний почти полностью излечимы при выявлении на ранней стадии. Согласно принятым ВОЗ критериям, излечением от рака считается выживаемость более 5 лет после обнаружения заболевания. Высокая смертность от онкологических заболеваний связана, как правило, с выявлением заболевания уже на 3-4 стадии.